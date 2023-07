Cessione in attacco per lo Spezia che saluta Samuel Mraz, centravanti slovacco, partito ufficialmente in direzione Volos, formazione del campionato greco.

Questo il comunicato ufficiale:



"Lo Spezia Calcio rende noto di aver ceduto a titolo definitivo alla formazione greca del Volos Neos Podosfairikos Syllogos le prestazioni sportive dell'attaccante classe 1997, Samuel Mraz.



Al calciatore, i migliori auguri per un futuro ricco di soddisfazioni, sportive e non."