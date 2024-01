Spezia, UFFICIALE: niente Palermo e Bologna, Amian va in Ligue 1

La notizia era nell'aria da tempo e mancava soltanto l'ufficialità che però è arrivata proprio in queste ore con il Nantes, in Ligue 1 che ha chiuso l'acquisto dallo Spezia di Kelvin Amian Adu. Il difensore centrale classe 1998 era già da qualche giorno in Francia e torna in Ligue 1 dopo gli esordi nel Tolosa.



Era stato cercato anche dal Palermo e dal Bologna in questa sessione invernale di mercato, ma il club francese l'ha spuntata trovando un accordo per il trasferimento a titolo definitivo da 3.2 milioni di euro più 300 di bonus con Amian che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028.



IL COMUNICATO UFFICIALE - Spezia Calcio rende noto di aver ceduto all'FC Nantes, a titolo definitivo, le prestazioni sportive del difensore francese Kelvin Amian, che chiude così la sua carriera in maglia bianca con 85 presenze. Al calciatore, i migliori auguri per il prosieguo della carriera.