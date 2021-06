Nuovo presidente per lo Spezia, ad eleggerlo è stato il Consiglio di Amministrazione che ha eletto Philip Raymond Platek Jr.



IL COMUNICATO

Il Consiglio di Amministrazione dello Spezia Calcio, riunitosi questo pomeriggio in assemblea, ha conferito la carica di Presidente a Philip Raymond Platek Jr, già Vicepresidente del club bianco.



Come da delibera assembleare, il nuovo CdA sarà composto da Philip Raymond Platek Jr, Amanda Marie Platek, Caroline Aurora Platek, Robert Michael Platek, Nishant Tella e Nicolò Peri.



Un particolare ringraziamento al Presidente uscente Stefano Chisoli per l’impegno e la passione dimostrati nei quattro anni di proficuo lavoro alla testa del club.