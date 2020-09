E' con grande soddisfazione che lo Spezia Calcio comunica di aver prolungato il contratto del tecnico della Prima Squadra aquilotta, Vincenzo Italiano, fino al 30/06/2022.



Determinato, vincente e mai pago, l'artefice della storica promozione in Serie A incarna alla perfezione le caratteristiche del Club di via Melara e la scelta di proseguire insieme rafforza ulteriormente il legame tra le parti, confermando l'unità di intenti che già nella passata stagione ha condotto lo Spezia Calcio ad un traguardo inizialmente impensabile.



Nel campionato di Serie A che sta per iniziare, il tecnico italo-tedesco sarà affiancato dallo staff tecnico composto da:



- DANIEL NICCOLINI (Allenatore in Seconda);

- MARCO TURATI (Collaboratore Tecnico);

- PIERO CAMPO (Preparatore Atletico);

- IVANO TITO (Preparatore Atletico);

- SIMONE LORIERI (Preparatore Atletico);

- ANGELO PORRACCHIO (Preparatore dei Portieri);

- STEFANO FIRICANO (Match Analyst).