Esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo di Leo Sena







https://t.co/ETRKLlaYl8 pic.twitter.com/pBM3a4tAxo — Spezia Calcio (@acspezia) June 2, 2021

resta allo, ufficiale il riscatto dall'. Il comunicato del club ligure:Spezia Calcio comunica di aver esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo alle prestazioni sportive del giocatore Leonardo de Souza Sena, dalla società brasiliana Clube Atlético Mineiro.Il calciatore brasiliano, tra i protagonisti della prima storica salvezza in Serie A delle Aquile, resterà con il Club di via Melara fino al 30 giugno 2024.