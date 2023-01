Contatti tra Spezia e Venezia per il trasferimento in Laguna di un giovane attaccante aquilotto.



Il club arancioneroverde avrebbe intenzione di rinforzarsi assicurarsi le prestazioni di Mikael Ellertsson, 20enne punta islandese dei liguri, prelevato in estate dalla Spal.



Lo scrive stamane la Gazzetta dello Sport.