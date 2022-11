Su Jakub Kiwior piomba anche l'Atletico Madrid. Il difensore dello Spezia, impegnato ai Mondiali con la Polonia, sta attirando su di sé le attenzioni di diverse squadre dal palmarès importante. Dopo essere stato accostato a Milan e Juventus, ecco che, come riportato da Mundo Deportivo, anche i Colchoneros del Cholo Simeone si uniscono alla corsa per il giovane difensore centrale. Il suo contratto con lo Spezia è in scadenza a giugno 2025.