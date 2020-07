Spezia-Venezia 0-1 (primo tempo 0-1)



Marcatore: 16' rig. Aramu



Spezia (4-3-3): Scuffet, Ferrer, Erlic, Capradossi (90' Gudjohnsen), Bartolomei, Acampora, Mora (69' Maggiore), Mastinu (9' Ragusa), Gyasi, Nzola. All. Italiano.



Venezia (4-3-1-2): Lezzerini, Lakicevic, Riccardi, Ceccaroni, Molinaro, Maleh, Vacca (57’ Suciu), Lollo (86’ Monachello), Aramu (57’ Aramu), Longo (86’ Fiordaliso), Capello (71’ Marino). All. Dionisi.



Arbitro: Francesco Fourneau di Roma.



Ammoniti: 10’ Riccardi (V), 43’ Gyasi (S), 61’ Firenze (V), 73’ Maggiore (S)



Espulsi: 45’ Marulla (C) (team manager)