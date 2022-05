Presente allo Spezia ma con un pezzo di cuore a Napoli per Daniele Verde, nato in Campania dove però non ha mai giocato. L'attaccante classe '96 ha parlato a Station Radio raccontando che non gli dispiacerebbe vestire la maglia azzurra: "Non so come andrà a finire domenica e se ci sarà uno scambio di testimone tra me e Insigne, ma posso dire che il mio cuore batte per il Napoli. Non ne faccio mistero, da bambino ero un grandissimo tifoso. Ho sempre sostenuto la squadra nella quale gioco, ma il mio cuore è sempre stato azzurro. Se dovesse arrivare una chiamata sarebbe difficile dire di no, ma ora ho solo lo Spezia in testa e mi voglio godere la salvezza conquistata. A chi vorrei fare un assist? A Osimhen, con lui ogni passaggio può essere decisivo, mi piacerebbe giocargli vicino".