Daniele Verde, attaccante dello Spezia, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport in cui parla del suo futuro: "Per ora penso solo allo Spezia. Non voglio parlare di niente, voglio proseguire qui. Se ci saranno delle voci, valuteremo. Io un giocatore sottostimato? Non so, si dicono tante cose. L’importante è divertirsi: dare l’anima ed essere contenti. Lo farò sempre, poi dove il dio del calcio dice di arrivare, arriverò".