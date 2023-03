Spezia-Verona (domenica 5 marzo con calcio d'inizio alle ore 12.30 in diretta su Dazn e Sky) è una gara valevole per la 25esima giornata di campionato in Serie A, la sesta nel girone di ritorno.



LE ULTIME - Semplici deve fare a meno degli infortunati Zoet, Holm, Bastoni e Moutinho. Ekdal parte in vantaggio nel ballottaggio a centrocampo con Esposito.

Dall'altra parte indisponibili Ceccherini, Sulemana, Veloso, Hrustic, Henry e Djuric. Coppola, Depaoli e Gaich sono favoriti su Dawidowicz, Faraoni e Lasagna.



PROBABILI FORMAZIONI



SPEZIA (4-2-3-1): Dragowski; Amian, Ampadu, Nikolaou, Reca; Bourabia, Ekdal; Verde, Agudelo, Gyasi; Nzola.



VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Coppola; Depaoli, Tameze, Duda, Doig; Ngonge, Lazovic; Gaich.