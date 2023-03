Uno spareggio salvezza alla 25esima giornata. Strano a dirsi ma Spezia-Verona assume tali contorni in una Serie A in cui la lotta per non retrocedere pare sempre più affare per due squadre, con Sampdoria e Cremonese defilate e fanalini di coda. Liguri e veneti invece si affrontano oggi alle 12:30 al Picco in una gara da dentro o fuori.



Sono tre le lunghezze di vantaggio della squadra di Semplici su quella di Zaffaroni, una distanza che, qualora fosse raddoppiata, darebbe un po' di respiro a Nzola e compagni. Per i gialloblu invece una sfida da non sbagliare, culmine di un periodo di ripresa che ora, sperano al Bentegodi, possa concretizzarsi nell'agognato aggancio in classifica.



NUMERI - Lo Spezia non vince in casa da settembre (4 pareggi, 4 sconfitte) e conta di farlo contro un Verona scottato dai tre gol subiti lunedì dalla Fiorentina e che non ha mai vinto lontano dalle mura casalinghe. Lo Spezia ha vinto la gara d'andata contro il Verona, dopo che nei quattro precedenti contro i veneti in Serie A aveva raccolto soltanto un punto (un pareggio, 3 sconfitte). I liguri però non hanno segnato in tutte le ultime quattro sfide giocate al Picco. Il Verona subisce gol da 34 trasferte consecutive di Serie A (peggior serie nella storia del club) e non vince da 12, striscia senza successi esterni più lunga per i veneti da gennaio-novembre 2020 (14 in quell'occasione).