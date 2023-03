Spezia-Verona e Sampdoria-Salernitana sono i primi due match di questa domenica di Serie A, in scena con la 25ª giornata. Calciomercato.com vi racconterà la moviola live degli episodi arbitrali più discussi all'interno della gare.



LE DESIGNAZIONI



Spezia – Verona domenica h 12.30

Doveri

Giallatini – Preti

Iv: Perenzoni

Var: Valeri

Avar: Longo S.



80' - Proteste degli spezzini: contatto tra Gyasi e Perilli, per Doveri è tutto regolare. Per le proteste è stato espulso il portiere Marchetti



Sampdoria – Salernitana domenica h 15.00

Massa

Alassio – Scarpa

Iv: Gariglio

Var: Mazzoleni

Avar: Di Martino