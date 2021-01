Spezia in campo verso il match di Coppa Italia contro la Roma. Questo il report ufficiale del club: "Le Aquile di Vincenzo Italiano sono tornate a lavorare questo pomeriggio sul terreno del "Comunale" di Follo, per preparare l'incontro di Coppa Italia in programma martedì sera in casa della Roma.



Lavoro di scarico per i titolari della sfida pareggiata in inferiorità numerica contro il Torino, mentre il resto del gruppo ha svolto una serie di esercitazioni tattiche e partitelle su campo ridotto. Fisioterapia per Mbala Nzola, alle prese con un trauma distorsivo-contusivo rimediato contro la Sampdoria, e per Salva Ferrer, fermatosi in occasione della penultima seduta di allenamento pre-Torino (lesione di medio grado al retto femorale della gamba destra).



Per domani è in programma una nuova seduta pomeridiana sui terreni del "Comunale", seguita dai consueti tamponi anti-Covid 19".