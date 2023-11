E' di questi giorni la triste notizia della malattia diagnosticata a Salvador Ferrer, terzino di proprietà dello Spezia, attualmente in prestito all'Anorthosis, formazione di Cipro. Il terzino dovrà infatti combattere contro un linfoma di Hodgkin e nel farlo non mancherà il sostegno dello Spezia. Un bel gesto è arrivato proprio dalla sfida di questa sera tra Sampdoria e Spezia, quando Rachid Kouda, autore del gol del momentaneo 1-1, è andato verso la panchina per raccogliere la maglia dell'ex compagno e dedicargli il gol e una pronta guarigione.