Il rammarico resta tutto impresso su quelle due facce interne dei legni. Inutile nasconderlo. Con Ochoa fermo a guardare. Il bicchiere comunque diventa mezzo pieno in serata con le sconfitte di Sampdoria e Lecce; di fatto le Aquile hanno preso un punto praticamente a tutte: che non sarà il massimo, ovvio, ma è sempre meglio che nulla. Restano dieci gare al termine, 30 punti in palio che potrebbero confermare o ribaltare tutto, in mezzo molti scontri diretti che saranno la vera scriminante da qui al termine, a meno di exploit con qualche big.







Lo Spezia sa che molto del proprio futuro passa dalle prossime tre partite: sabato al ‘Franchi’ contro la Fiorentina, quindi la sera di venerdì 14 al ‘Picco’ contro la Lazio per chiudere il trittico al ‘Ferraris’ la sera del 22: tre gare dal coefficiente di difficoltà altissimo. Ma è indubbio che sarà il derby ligure molto probabilmente a fare da spartiacque, tanto più che i blucerchiati ci arriveranno dopo aver incontrato Cremonese (in casa) e Lecce (in Puglia). Ecco perché reggere l’urto contro Fiorentina e Lazio potrebbe essere un valido deterrente soprattutto psicologico sulle ambizioni di ‘remuntada’ di chi sta dietro.







Difficile dire se la quota salvezza sia fissata ai 32 punti, ma finora il cammino delle pericolanti è una marcia, al ribasso, verso quella direzione. Se così fosse allo Spezia mancherebbero 7 punti, in sé non tantissimi e che obbligherebbero chi sta dietro ad una marcia a ‘tappe forzate’: il Verona ad esempio ne dovrebbe fare 13, cioè 1,3 punti di media a partita delle 10 che restano, avendo finora una media che è esattamente la metà: 0,67 a partita. La Sampdoria dovrebbe farne addirittura 17 viaggiando a 1,7 punti a gara, il triplo di quella sostenuta fino ad oggi: 0,53. Ma il calcio è fatto di episodi e di situazioni che talvolta, in prossimità della linea del traguardo, diventano poco… leggibili. Motivo in più per dare il massimo ora.