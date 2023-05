Non sappiamo quale sia il pegno che lo Spezia in questa stagione debba pagare. Di certo è che per quel pizzico di buona sorte avuta nelle due precedenti, ora si sta prendendo anche gli interessi: la traversa (l’ennesima) di Verde al tramonto del match la rappresenta benissimo. Che poi la squadra abbia i suoi limiti è ovvio altrimenti avremmo fatto un altro cammino, ma è indubbio che non ci sta girando troppo bene, usando un eufemismo. A Bergamo, contro una delle corazzate della serie A che gioca ai 300 all’ora per 90’, la squadra ha avuto un ottimo atteggiamento dando tutto quello che aveva, con orgoglio, ed è quello che conta, e così ha spazzato via anche certi illazioni e relativi cori, fuori luogo secondo noi, dell’immediato dopo-Monza. Peccato, perché un pari non avrebbe stonato per nulla e sarebbe stato vitale.Domani si va a Cremona, in una gara che se non è ‘della vita’ poco ci manca, ancora senza Mbala Nzola e contro una squadra che parrebbe destinata alla retrocessione così come la Sampdoria, ma che proprio nelle ultime due uscite contro Verona e ieri a Milano contro i rossoneri, ha ‘rischiato’ di fare bottino pieno in entrambe le occasioni evidenziando uno stato psicologico invidiabile grazie alla mente libera, che ti permette di giocare senza avere nulla o quasi da perdere, ed è sicuramente la molla su cui i grigiorossi stanno facendo leva e che faranno anche contro i bianchi. Senza dimenticare che da quando Ballardini è stato chiamato sulla panchina grigiorossa la squadra viaggia che è un piacere avendo fatto 14 punti in 15 gare: meglio di Spezia, Lecce, Empoli e Samp. Senza dimenticare anche il percorso straordinario fatto in Coppa Italia.Insomma, una partitadalel tinte forti e dalla quale bisognerà uscire con punti.