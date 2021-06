Caro Vincenzo ti scrivo, così mi rilasso un po’. Gli unici a cui do ancora del tu sono Francesco Siviero, Luciano Spalletti e tutti coloro che fecero parte di quell’epopea in maglia bianca, pensa un po’. Un epopea lontana anni luce da certi comportamenti contemporanei, ma tant'è. Fino ad oggi mi sono ben guardato dal darti del tu, caro Vincenzo, per evitare commistioni.Oggi invece ne sento la necessità, proprio perché sono libero.Ti sei fatto beccare con le dita nella marmellata, inutile girarci attorno. L’hai fatta talmente grossa che non sai come uscirne, sempre che ci sia ancora un’uscita. Anche gli ultimi tuoi irriducibili fan, e sono tanti, stanno alzano bandiera bianca, aprendo gli occhi dopo un primo momento di smarrimento ed incredulità, in cui “no, non può essere vero!, giornalai di m…”.Sì, uso il termine ammorbato proprio alla luce di quello che è successo dopo. E certamente non per colpa di quel popolo che ti ha osannato come pochi altri, che ti voleva mettere al posto di Garibaldi sul cavallo bronzeo nella piazza dei giardini comunali, grazie ai risultati di due stagioni incredibili e che nessuno ti potrà portare via. Perché quello resterà per sempre.Hai il sacrosanto e legittimo diritto di guardare a te stesso e alla tua carriera,e con questo voltafaccia l’hai disonorata come nessun altro. Infine, caro Vincenzo, quello del nessun limite, solo orizzonti, hai avuto ragione ed ora potrai goderti gli orizzonti offerti da Ponte Vecchio. Ecco, ora posso tornare a darti del Lei.