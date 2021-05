Per una manciata di minuti, poco meno di dieci, lo Spezia per la prima volta ha assaporato la matematica salvezza: e con due turni di anticipo. Un urlo strozzato in gola per una salvezza solo accarezzata. Qualcosa di eccezionale, solo a pensarlo a settembre. Questa matricola che arrivata in A per la prima volta nella sua storia nell’anno più assurdo, quello caratterizzato dal Covid, ha sovvertito pronostici e pregiudizi. Già, perché vi immaginate il Picco sold-out ad ogni partita delle Aquile? Che spinta avrebbe fornito ! E quanto avrebbe fruttato in termini di punti? Al di là dei rimpianti ora bisogna guardare avanti. Come ha fatto la squadra a Genova contro la Sampdoria, nonostante che quel grosso difetto congenito di non saper gestire il risultato. (ricordate la gara interna col Bologna? O il pari conquistato all’Olimpico al 93’ contro la Roma per poi perdere al 94? ) sia stato finora devastante.



Il punto guadagnato non consente sonni tranquilli e ci mancherebbe anche. Certo, allo Spezia mancano due punti per la avere la matematica certezza di rigiocare in massima serie anche nella prossima stagione ma le sfide contro Torino e Roma, entrambe in casa non lasciano dormire sonni tranquilli, anzi, visto che il Benevento ospiterà il Crotone quindi chiuderà col Torino in trasferta. Ma la madre di tutte le partite in questo rush finale non si disputerà né al Picco, né nel Sannio, né ai piedi della Mole, e sarà infatti molto probabilmente Lazio-Torino che la Lega in maniera inspiegabile ai più (Les jeux sont faits, rien ne va plus?), ma invece molto spiegabile, ha deciso di far recuperare tra la penultima e l’ultima di campionato, sfalsando di fatto la regolarità dello stesso. Non passa inosservato infatti che la squadra del presidente Cairo la disputerà a cavallo proprio delle due partite contro Spezia e Benevento, guarda caso. Ecco perché sarà proprio la prossima gara contro i granata in programma sabato al Picco che i bianchi non dovranno assolutamente perdere. Il fattore campo dovrà essere determinante, anche se senza pubblico. Perché, nel catino del Picco, con la gente che ti avrebbe alitato nelle orecchie, questo Spezia si godrebbe già la matematica salvezza.