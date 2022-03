E niente, col Var siamo sfortunati. Diciamo così. Il nostro ‘soldato Thiago’ ha ragione, da vendere per altro, nel suo ragionamento del dopo gara: Sassuolo nettamente superiore, ma su Kovalenko il rigore appare solare. Poi chissà come sarebbe potuta terminare, probabilmente anche con lo stesso scarto, perché gli emiliani con la caratura tecnica di cui dispongono, obiettivamente disputano un altro campionato rispetto al nostro ed avrebbero comunque potuto segnare anche dopo un eventuale pareggio dal dischetto dei bianchi. Ma intanto, a noi piccole squadre, dateci il nostro, non si chiede di più. Il danno procurato all’ucraino dello Spezia è uguale a quello causato dal calcione involontario di Maggiore su Zaniolo solo qualche turno fa. Ci ricordiamo tutti che venne concesso il vantaggio dopo la capocciata del romanista, il doppio tiro salvato sulla linea e poi l’angolo, quindi l’intervento del Var che decretò il rigore per la Roma al 99’. A Reggio Emilia invece il Var fa scena muta, esattamente come a Cagliari nella giornata di esordio: sull’isola situazione ancora più solare tra l’altro.





Del Mapei resta la perla, ennesima, di Daniele Verde. Che non è solo quella del gol. E’ anche quella del dopo partita quando afferma: “Credo ciecamente in questo gruppo”. D’altronde non ci sono alternative, in qualunque sport di squadra e particolarmente in quei gruppi dove bisogna lottare col coltello tra i denti per arpionare anche un solo punticino. La volontà, la testa fa raggiungere obiettivi inimmaginabili. Crederci dunque.



Cagliari e Venezia le avevamo definite fin da gennaio come le autentiche sfide decisive. Superata a pieni voti quella contro i sardi, resta quella con i lagunari che può diventare l’autentico spartiacque della stagione. I sette punti di vantaggio sono virtuali dato che gli arancioneroverdi hanno una gara da recuperare con la Salernitana. Ecco cara Lega, cerchiamo di non alterare un campionato che per molti versi lo è già stato alterato.

Dobbiamo assolutamente portare a casa i 3 punti perché in caso contrario la nostra permanenza in serie A potrebbe essere pesantemente a rischio. Tutte le nostre concorrenti (5) avranno partite più o meno complicate come del resto anche noi. Se vinciamo col Venezia potrebbero bastare altri soli 3 punti per la salvezza, o forse anche meno, stante che tutti gli scontri diretti con chi insegue sono a favore. Ma i 3 punti contro i veneti sono la conditio sine qua non per regalarci un altro anno nella massima serie. Poi 1 o 2 punti dovranno uscire dalle sfide con Empoli, Torino e Udinese, perché contro Inter, lazio, Atalanta e Napoli, il pronostico è chiuso, sebbene tutte dovranno scendere al Picco. E col tifo del catino di viale Fieschi nulla è precluso. Hai visto mai!