Rammentando che lo Spezia gioca per salvarsi e non per andare in Champions e che dunque gioco forza i tifosi e gli addetti ai lavori devono essere consapevoli di essere stati chiamati ad un altra stagione di passione e sofferenze, ciò non ci deve sottrarre ad analisi che, pur non assurgendo a verità assoluta, devono guardare, giornata dopo giornata, alla realtà dei fatti. E per dirla tutta, a Reggio Emilia, a parte i primi 10 minuti, veramente ottimi, ed un primo tempo comunque all’altezza di un avversario di caratura superiore, poi non abbiamo visto tutta questa buona prestazione anche nei secondi 45’ come qualcuno ha voluto raccontarci. Una ripresa che anzi è stata sicuramente una delle peggiori stagionali. Che poi si è perso per un episodio, l’ennesimo rigore, è vero, così come è vero che di occasioni i neroverdi ne hanno avute, legittimando il successo. Ma guardiamo oltre.









In aiuto ai bianchi arrivano indubbiamente le buone notizie da Firenze (Lecce alla 4ª sconfitta consecutiva), da Salerno (che non va oltre il pari interno contro il Bologna), da Bergamo (dove l’Empoli viene ribaltato nel finale) e soprattutto da Marassi: il Verona ci lascia le penne restando così a 5 punti dalle Aquile sebbene i blucerchiati, con la prima vittoria casalinga della stagione, abbiano riacquisito entusiasmo e la voglia di crederci fino in fondo, tanto più in vista dello scontro diretto contro i bianchi (ora a 9 punti di distacco) in programma a fine aprile al Ferraris. E dunque un altro scontro diretto quello di domenica 2 aprile contro la Salernitana dell’ex capitano Giulio Maggiore assume connotati da autentico spartiacque, il 2° dopo quello col Verona di qualche settimana fa. Inutile fare tabelle, perché hanno un valore pressoché nullo. Bisogna vivere alla giornata.









Contro la Salernitana mancherà Nzola. Inutile dire quanto sia enorme il peso specifico dell’attaccante franco-angolano. Mancherà, punto. Sebbene a dire il vero l’ammonizione ci è sembrata non solo assurda ma anche ‘cercata’ dal direttore di gara. Ora mister Semplici avrà tempo (due settimane) e uomini (di rientro dall’infermeria) non solo per gestire questa assenza importante, ma anche per capire come impostare la gara ed eventualmente come cambiarla in corso e quali uomini usare. Insomma per mister Semplici il match contro i campani sarà il vero test dopo oltre un mese dal suo arrivo in riva al Golfo.