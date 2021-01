Punti gettati al vento, come quello dell’Olimpico che Smalling ti aveva regalato ad un passo dal 90°.Ed allora bisogna intervenire da dentro, con ripetizioni su ripetizioni,quanto quella dello sviluppo dell’azione sul fronte opposto. Il calcio sarà totale proprio quando si capirà che nello sport di squadra, e quindi anche nel calcio, esistono due fasi, dunque anche la fase difensiva, e non crediamo di aver svelato il mistero della Santa Trinità; fase che va curata, nei movimenti e nella testa, in maniera maniacale e nei minimi particolari, esattamente come quella offensiva.E’ Vincenzo Italiano che lo dice, non qualche detrattore del tecnico siciliano. Ed è anche il nostro modesto pensiero, anzi, diciamo che Italiano sfonda una nostra porta aperta che abbiamo spalancato da mesi. Solo che il concetto va messo in pratica.E’ lui che deve far allenare la squadra anche mentalmente, ribadendo quel concetto: al 90° non si possono prendere quelle situazioni di gioco. Impensabile in prima categoria, figuriamoci in serie A. E siccome sono situazioni appunto già viste e riviste, bisogna intervenire come i genitori che una volta ti facevano ripetere la poesia fin tanto che non la sapevi a memoria.Il giro di boa è comunque arrivato.meritandosi anche i complimenti degli addetti ai lavori.soprattutto se rapportato alle tempistiche di allestimento della squadra e alla cifra tecnica della stessa che ha comunque saputo tener botta, fare gruppo e giocare con personalità. Ma basterà per salvarsi? Il mercato incombe ed anche certe evidenti lacune vanno colmate.