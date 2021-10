Noi crediamo, da sempre, che il compito di un allenatore, oltre a quello di creare un gruppo coeso e solido e di essere un buon psicologo, soprattutto nelle avversità, perché è facile quando tutto va bene, sia quello di creare i presupposti per ottenere il massimo di occasioni da rete e provare a minimizzare quelle degli avversari.Già, perché poi in campo, di riffa o di raffa, ci vanno i giocatori. Sui lisci difensivi, quelli in mezzo al campo o quelli sotto porta che ci può fare un allenatore? Questa è la premessa. Poi è ovvio che un allenatore deve anche saper leggere le partite, perché deve capire in fretta cosa non quadra, dove e come poter operare dei correttivi laddove necessitano.Proviamo dunque a riavvolgere per sommi capi il film di Spezia-Genoa. Avete già capito immagino, perché obiettivamente non ci vuole uno scienziato intellettualmente onesto ad ammetterePagelle tutte gonfie di 7 abbondanti, commenti trionfalistici e ricchi di prosopopea, Motta portato in trionfo e tutti a casa felici e contenti.. Troppe le variabili: i piedi da ferro da stiro di alcuni, i caratteri alla Don Abbondio di altri, per non dimenticare la componente arbitrale, sono le più elementari variabili di cui accennavamo e che fanno per l’appunto vacillare il dogma dei ‘se e dei ma’. Ma perché i ‘se ed i ma’ ora sono un dogma? A sentire o leggere certi commenti sembrerebbe di sì.Tutto ciò significa che allora è già tutto scritto? No, questo no, proprio perché l’allenatore, qualsiasi allenatore, ha pochissime carte da potersi giocare durante una gara, ma il ‘bravo’ allenatore è colui che le sa usare o comunque prova ad usarle, tutte quante.Certo è che Verde, la sua qualità, anche fosse a scartamento ridotto, la sua esperienza, in un contesto come quello bianco, costruito su una gioventù ancora da assemblare per le note problematiche e vicissitudini che tuttora sono un serio ostacolo alla crescita tecnica e mentale complessiva del gruppo, ecco che il suo contributo l’avremmo comunque voluto vedere in campo.Ecco, l’appunto, l’unico che ci sentiamo di fare al ‘soldato Thiago’ è questo. E anche lui, deve capire velocemente, proprio perché è stato un grande giocatore sotto ogni punto di vista, non solo tecnico, che ci sono momenti di una partita e quindi di una stagione in cui la teoria va lasciata in un cassetto ed affidarsi non solo alla ‘sfrontatezza giovanile’ ma anche a chi possiede la ‘sfrontatezza da maturo’ . Ed ora tutti a Firenze.