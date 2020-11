E’ un coraggio che paga. Indiscutibilmente., un ardire come quello di schierare contemporaneamente tre semisconosciuti prodotti del proprio vivaio (Bastoni, Maggiore e Vignali) di fronte ad una delle big in campionato ed in Europa, giocando per almeno 45’, i primi, alla pari, con la giusta sfrontatezza,​ nel solco di quanto mostrato nelle precedenti 7 uscite.Quello contro la Dea doveva essere un match senza storia, dal pronostico già scritto e che invece, almeno sul piano del gioco, così non è stato eI complimenti a Vincenzo Italiano e alla sua truppa si sprecano ed i protagonisti di questo inizio di stagione, che ha ricollocato convinzioni e pregiudizi, se li prendono tutti. Ma non c’è supponenza né potrebbe esserci in questo coraggio che viene riproposto settimanalmente.Prossimamente Cagliari, Lazio e Crotone ci diranno se questo mezzo miracolo fin qui perpetrato dalle bianche casacche grazie a questo coraggio avrà un futuro ancor più roseo oppure no.e che ha fruttato un bottino impossibile da immaginare per questa matricola ma certamente entusiasmante da raccontare.