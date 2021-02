Nel settembre del 1985, quando parte il campionato, Vincenzo Italiano non ha ancora compiuto otto anni. In quella stagione di trentasei anni fa nasce la grande epopea spezzina.Certo, un calcio diverso, con la legge Bosman lontana anni luce, che avrebbe sconvolto parecchio quel mondo, in campo e fuori.Allora una società dissoltasi nel nulla mentre staff e tecnico che, sorretti da un amore sconfinato dei propri tifosi, arrivando perfino a comprare le casacche per poter giocare, conquistano un’incredibile promozione in C1.Roba da sciamani di pellerossa americani.Sergio (Borgo), ne è il capitano di quel gruppo di ‘Uomini’, come oggi Claudio (Terzi), anch’egli capitano. Un altro Sergio (Carpanesi), ‘Il Maestro’, ne conduce le gesta: allora come adesso, sebbene con connotazioni societarie di fondo diametralmente opposte.Certo è che i ‘rumors’ di vendita della società e che hanno di fatto paralizzato il club bianco proprio a ridosso del ‘mercato di riparazione’, hanno altresì certificato il momento meno felice dell’era Volpi, un patron che, va ricordato, non solo ha preso lo Spezia in D portandolo in 12 anni in A ma lo ha mantenuto e strutturato; ecco dunque che quello spirito sembra essersi nuovamente materializzato in riva al Golfo dei Poeti.Il successo di Reggio Emilia, al di là del risultato finale, è figlio proprio di quella blindatura, di quell’isolamento mentale che il tecnico siciliano ha saputo imporre al gruppo., remando tutti dalla solita parte, ognuno secondo le proprie capacità,