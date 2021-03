Ancora un gran primo tempo, ancora una sconfitta. Bergamo e Torino, Atalanta e Juventus,I limiti, perché è ovvio che ve ne siano, sono quelli di una mancata reazione, che ovviamente non è facile trovare al cospetto delle grandi del campionato, ma almeno provarci.Da qui al termine 11 gare, di cui Cagliari, Crotone e Torino in casa: 33 punti in palio ma sono soprattutto quei 9 che passano dal Picco la vera pietra angolare che porta alla salvezza. Poi ovvio ci sono gare tipo Genoa, Bologna e Samp che sulla carta, seppur in trasferta, possono regalarti qualche timido sorriso.come ha ammesso il tecnico dei bianchi al termine del match contro l’Atalanta.C’è un problema N’Zola? Sì, senza ombra di dubbio., e che aveva consentito coi i suoi gol e il suo fare a sportellate coi difensori avversari di alimentare concretamente il sogno salvezza. Anche al cospetto della Dea il centravanti bianco ha di fatto girovagato per il campo risultando il peggiore in campo; probabile che Italiano, che non è uno sprovveduto, abbia pensato di dargli comunque minuti nelle gambe al cospetto di una prestazione deficitaria. Altrimenti la sua sostituzione crediamo dovesse avvenire molto prima.Dunque se fino ad oggi lo Spezia aveva potuto vivere di rendita, ora è necessario cambiare atteggiamento