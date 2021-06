Che nel mondo del calcio etica, morale e regole stessero a zero lo si sapeva o quanto meno si supponeva, ma in questi 20 giorni caldissimi di giugno si è superato ogni limite. Guardiamo oltre. Certo è che per il suo secondo anno consecutivo lo Spezia si ritrova, per motivi differenti, ad imbastire da zero o quasi una stagione nella massima serie, in fretta e furia. Si vede che è nel DNA di questo club affrontare sfide ancor più complicate e complesse di quelle che già sono.Ora c'è un mister da scegliere, o forse solo da ufficializzare, una rosa da allestire e soprattutto da fortificare nello spirito dopo quello che è successo.In primis Pecini dovrà sciogliere gli ultimi dubbi su chi andrà a sostituire l’omino di Karlsruhe.Francesco Farioli, privo però di patentino per la A,, già con esperienza da vendere alle spalle nonostante non sia ancora 40enne e Roberto Venturato sono le tre figure di allenatori che probabilmente si attagliano meglio al profilo ricercato: voglia di fare e di vincere sfide non semplici. Insomma nessun allenatore ‘bollito’.Infine sullo sfondo c’è Marco Giampaolo che ha già lavorato con Pecini alla Sampdoria, ma che viene da due fallimenti tecnici consecutivi, Milan e Torino, e che pesano.Infine i tifosi. Questa squallida storia vi e ci ha indubbiamente portato a crescere. Per Voi, un consiglio, piccolo e bonario, da chi quei gradoni in curva li ha fatti decenni fa. Basta lasciarsi prendere dall’entusiasmo per figure che sapete benissimo che passano. Il caso recente ne è la conferma.Solo al termine del percorso del giocatore, allenatore o dirigente di turno che sia, solo allora, potrete affezionarvi valutando a tutto tondo appunto il percorso fatto. Altrimenti ne uscirete spesso e malvolentieri malconci. Proprio come adesso.