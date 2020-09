E’ e sarà una stagione anomala, molto.E i primi nodi al pettine in tal senso si sono evidenziati nell’unica gara amichevole, quella con la Pistoiese vinta per 5-0 e giocata ieri al Picco. In campo molte facce note ma che con ogni probabilità non faranno parte del nuovo progetto tecnico. E i nuovi? Alcuni sono ai box o in via di definizione, altri manco arrivati. Anzi, bloccati.basti pensare che nella prima settimana di allenamento il tecnico di Karlsruhe ha potuto contare soltanto su dodici elementi mentre in quella attuale ha potuto dare una parvenza di autenticità alle sedute di allenamento.Da domenica si fa sul serio, col Sassuolo a Cesena, vista l’indisponibilità del Picco, per lo storico esordio, nella prima di tre gare ravvicinate (a Udine il 30 e quindi il 4 ottobre a San Siro col Milan) per provare a scalare l’Everest della salvezza. Sarà già tanto farsi trovare pronti fisicamente.