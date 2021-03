In riva al Golfo dei Poeti ieri sera c’era ancora chi, ed erano in molti, dopo ben oltre due ore dal triplice fischio non si era ripreso. ‘Roba da infarto’ è stato il termine più gettonato dai tifosi della casacca bianca: e come dar loro torto?perché condita da sudore, lacrime, ed anche quel pizzico di buona sorte che è sempre meglio averla al tuo fianco., sebbene ovviamente non ancora decisivo. Troppi infatti i punti ancora in gioco per tutti, anche se è indubbio che questo balzo triplo porta lo Spezia a +7 proprio sui rossoblù di Semplici, avendo per altro anche lo scontro diretto a favore, esattamente come col Benevento., e la sensazione, più d’una a dire il vero, è che la squadra faccia fatica, soprattutto mentale, quando deve affrontare gare che il calendario ti permette ancora di sbagliare (vedasi proprio Parma e Benevento). Se gioca invece senza paura o se vogliamo con una ‘sfrontatezza consapevole’ ecco che anche le prestazioni assumono connotati che ti aiutano nell’impresa che equivarrebbe ad uno scudetto.Non sappiamo se e dove potranno essere racimolati questi benedetti 11 punti, o anche qualcosina meno si dice, ma se qualcosa d’importante deve accadere è meglio che avvenga subito.