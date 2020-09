L’ulteriore settimana concessa allo Spezia, avendo terminato la stagione di B soltanto il 20 agosto, e che quindi farà esordire il club ligure ufficialmente nel lunch match del 27 settembre ospitando a Cesena il Sassuolo, concede indubbiamente un aiuto a Mauro Meluso, nel tentativo di plasmare quanto prima la nuova creatura che verrà messa a disposizione di mister Italiano.se si vogliono evitare innesti dell’ultima ora dando così ai nuovi arrivi almeno quei 5-6 giorni per conoscere ambiente e compagni. Andare oltre significherebbe partire zoppi esarebbe come fornire una sentenza di condanna senza appello fin da ora.Sistemato all’80-90% il pacchetto arretrato (manca il portiere di riserva e forse un ulteriore jolly difensivo),Il piano strategico dell’ex ds del Lecce è con ogni probabilità quello di puntare con la formula del prestito, oneroso e non, profili interessanti di squadre di fascia alta che però non hanno trovato finora il giusto impiego, guardando altresì al mercato estero.