Noi crediamo, o forse meglio dire, vogliamo credere che Vincenzo Italiano manterrà fede agli impegni presi.e con piena ed ampia soddisfazione tra le parti solo 15 giorni fa e valido a tutti gli effetti fino al 2023 più opzione,Ecco perché crediamo che alla fine Italiano rimanga e non ceda alle lusinghe della Fiorentina. Lusinghe arrivate tra l’altro solo dopo che si era incrinato il rapporto tra la Viola e Gattuso poi evoluto in un divorzio. Se il club di Commisso avesse voluto veramente Italiano l’avrebbe dovuto corteggiare ben prima di Gattuso.e riguardano Italiano da una parte e la Fiorentina dall’altra. Crediamo infatti che il patron viola si sia autosdoganato, nel senso chevisto che è andato a contattare, seppur indirettamente attraverso il procuratore che ne cura gli interessi, un tecnico, Italiano, sotto contratto con altra società. ‘, ci mancherebbe altro e Commisso come chiunque è libero di operare come meglio crede, ma stop all’innalzamento di cartelli di ‘verginità etica’.fino ad ora ha tenuto un profilo di distacco dalla vicenda come se non lo riguardasse.. Poche, semplici e chiare parole che avrebbero potuto e dovuto dare un senso compiuto a quella stretta di mano. Invece nulla. Telefono muto in questi giorni di meritatissime vacanze nella sua Ribera.E senza fiducia si va poco lontano.