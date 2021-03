Muovere la classifica. Così recita il vecchio e saggio adagio a cui siamo sentimentalmente legati e che ripetiamo oramai da mesi. Perché le sorprese sono sempre dietro l’angolo, quando meno te le aspetti, positive o negative che siano. Mai dare nulla di scontato dunque. Basta guardare il più recente turno di campionato.Il punto conquistato in rimonta col Benevento vale anch’esso oro, nonostante abbia fatto storcere la bocca a qualcuno, perché consente di guardare avanti sempre con fiducia. Certo, ai punti i bianchi avrebbero meritato qualcosina in più, non fosse altro per una seconda frazione di gara di fatto dominata, condita da due legni a portiere battuto e senza rischiare nulla. Ma tant’è. Non osiamo pensare alle ripercussioni psicologiche di una settimana che sarebbe stata molto travagliata in caso di sconfitta contro i sanniti.Dunque un punto per proseguire a respirare anche perché le altre che stanno a braccetto con le Aquile non è che corrano, anzi. Crotone e Parma stanno giustamente ancora dando segnali di vita importanti (a farne le spese in misura diversa Torino e Fiorentina), così come il Cagliari che con la gestione Semplici ha decisamente cambiato passo. I sardi saranno ospiti proprio dei bianchi tra due sabati, in un match che saprà di sfida all’O.K. Corral e che, se vinta, a quel punto del torneo potrebbe veramente dare una decisa, ma non ancor decisiva, sterzata al cammino verso la salvezza.Tre punti che potrebbero essere fondamentali, ma pur sempre tre punti. Come quelli che in teoria, molta teoria, saranno disponibili a Bergamo contro quell’autentica macchina da gol e di gioco che è l’Atalanta che tra l’altro dopo pochi giorni sarà impegnata a Madrid in Champions, ma punti pur sempre in palio, e ricordando che finora la truppa di Vincenzo Italiano ha faticato e raccolto poco proprio con le squadre della parte destra della classifica: hai visto mai che...