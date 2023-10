Leonardo Spinazzola può lasciare la Roma. Il terzino sinistro in scadenza di contratto a giugno può andare via già a gennaio in caso di un'offerta. Secondo la Gazzetta dello Sport, le sirene arabe potrebbero tornare a farsi sentire anche per lui (che già in estate aveva ricevuto un'offerta dall'Al Shabab, pronto a pagarlo 7 milioni di euro).