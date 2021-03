Intervenuto in conferenza stampa dal ritiro dell'Italia, Leonardo Spinazzola ha indicato tre profili dell'Italia che porterebbe volentieri alla Roma per rinforzare la difesa. Tra questi vi è anche un calciatore della Lazio: "Alla Roma siamo una squadra giovane, con una difesa giovane e ci sta sbagliare. Fa parte del percorso di crescita. Qui in Nazionale ci sono Chiellini, Bonucci e Acerbi. Porterei loro tre".