Leonardo Spinazzola, terzino della Roma, al centro dello scambio poi saltato con Politano dell'Inter, è stato tra i migliori in campo contro il Genoa. Ecco le sue parole a Sky: "E' stata una settimana bella e intensa. Volevo fare una bella partita, vincere. Ora pensiamo alla Juve, poi c'è il derby, è una bella settimana per tutti. Ogni giocatore vuole il meglio per sé. Quando lo fai, dai il massimo anche per la squadra. Ogni giocatore vuole vincere, stare al 100% e aiutare la squadra. E oggi ne sono soddisfatto".



Cos'hai pensato? Come hai vissuto questi ultimi giorni? "Io sto bene. Sono un giocatore della Nazionale che ha girato belle squadre, ora sto alla Roma, è una follia dire che sono rotto. Ho corso tanto, mi sono allenato anche a Milano da solo in palestra. E appena tornato mi sono allenato con la Roma".



Non c'è più possibilità che vada via? Spinazzola ci sarà nel derby? "Ormai sono alla Roma e sto alla Roma. Penso solo a questa settimana perché dobbiamo stare molto attenti".



Sei stato deluso da qualcuno? "Il direttore ha già parlato, io non voglio andare più avanti. Ora penso alla Roma, non sono questi i problemi. Abbiamo tutto nella vita e dobbiamo solo ringraziare".



Poi le parole a Roma Tv:



Vittoria fondamentale?

"Si, abbiamo fatto un primo tempo quasi perfetto, peccato per il gol loro su un nostro errore incredibile. Abbiamo giocato bene, loro pressavano tanto, dovevamo lottare a abbiamo vinto".



Una settimana particolare, il karma oggi ti ha premiato. Quali sono le tue sensazioni?

"Ho passato la settimana della moda a Milano, almeno mi sono divertito. Sono stati giorni intensi, ma sono tornato a Roma più carico, grazie all'affetto dei tifosi sui social, li ringrazio moltissimo".



Questa squadra si esalta in emergenza?

"Si, oggi eravamo contati, era difficile ma abbiamo dimostrato, già in passato, di saper combattere l'emergenza. Anche chi gioca meno sa cosa deve fare, abbiamo grande spirito e ci divertiamo, quindi ci viene tutto più facile".



Sei tornato più convinto?

"Si, ho una carica di rabbia per quello che mi hanno detto. Mi hanno detto che sono rotto, ma sono chiacchiere. Gioco con la Roma, ho giocato con la Juventus, l'Atalanta e la Nazionale, allora tutti i medici sono incompetenti? Ho dimostrato che sto bene e sono molto carico".



I compagni cosa ti hanno detto?

"Abbiamo scherzato, mi sono ripresentato e mi hanno dato il benvenuto come se fossi stato un nuovo acquisto. Mi faccio voler bene, sono sempre allegro ed educato quindi erano felici di rivedermi".