"Possono darmi dello scarso, ma non dello zoppo". E' il duro sfogo di, l'esterno è intervenuto in una diretta sul profilo Instagram dellae tra gli argomenti toccati c'è stata anche la partita contro il Genoa. Un gol-autogol, arrivato al termine di una settimana turbolenta per lo scambio con l': ", prima mi sono buttato tanto giù e non è da me. Dopo quella settimana ho ritrovato me stesso".Spinazzola poi si dice felice in giallorosso, non risparmiando un'altra frecciata: "Sono onorato di far parte di questa società.".Una partita che ricorda? "Con il Borussia Mönchengladbach facemmo una gran gara pur prendendo solo un punto all'andata. Una grande gara contro un avversario forte".Spinazzola poi rivela i terzini più forti secondo lui: "A sinistra Roberto Carlos, a destra Maicon o Dani Alves, sono indeciso. Non ho nominato Kolarov? Ha una qualità imbarazzante, una visione di gioco che pochi hanno".Con chi gli sarebbe piaciuto giocare? "Ronaldo il fenomeno, il migliore di tutti i tempi".Un commento infine su Mkhitaryan: "Oltre a essere un giocatore eccezionale, è una grande persona. Molto semplice, veramente una brava persona. Mi ha insegnato qualche parola di inglese. Condivido un po' di tempo con lui".