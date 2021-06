La nostra Nazionale ha sempre potuto contare su dei grandi terzini sinistri. Da Facchetti a Maldini e Cabrini, la storia azzurra è fatta di grandissimi campioni nel ruolo.Leonardo è la vera arma in più di Mancini per la sua Italia. Attacca con continuità creando sempre la superiorità numerica. Va al cross e spesso anche alla conclusione in porta senza dimenticare la fase difensiva fatta sempre in maniera attenta e con i tempi giusti.E anche dell’Inter che aveva chiuso lo scambio con Politano salvo poi fare marcia indietro perché le condizioni fisiche destavano più di una perplessità. Dopo quella forte delusione Spinazzola è cambiato, ha messo una testa diversa, più cattiva, nella Roma, ha sistemato tanti guai fisici ed è diventato un giocatore imprescindibile. Anche per la Nazionale.Se ne riparlerà più avanti mentre il valore del cartellino cresce partita dopo partita e può arrivare a quota 45 milioni di euro.