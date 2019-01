Tutto fermo, aspettando Leonardo Spinazzola. In attesa di definire il difensore centrale, con Caceres che non è stato ancora ufficializzato, Paratici deve 'gestire' il futuro del terzino ex Atalanta.



PARMA E BOLOGNA SPINGONO - L'unica novità potrebbe appunto arrivare sulla fascia sinistra, col ruolo di vice Alex Sandro in bilico. Per Spinazzola continuano ad arrivare richieste, nei giorni scorsi Bologna e, soprattutto, Parma hanno avuto nuovi contatti con la Juve per il terzino classe '93, rientrato alla base dopo i tanti prestiti in giro per l'Italia degli ultimi anni. Nella giornata di oggi è andato in scena un nuovo incontro tra il direttore sportivo del Parma Faggiano e il collega bianconero Paratici, col club emiliano che ha fatto un nuovo tentativo per avere in prestito l'esterno, ma ricevendo ancora una volta un sonoro "no" dalla Juve.



LA SUA OCCASIONE - Proprio il fatto di essere tornato nella squadra dove è cresciuto rappresenta uno stimolo importante per Spinazzola, che all'Atalanta ha conquistato anche la Nazionale e ora si sente pronto per giocarsi le sue chance alla Juve. Una posizione ribadita dal suo agente, Davide Lippi, negli incontri della scorsa settimana con Paratici, che non sembra destinata a cambiare nelle prossime 72 ore. Dopo aver faticato a lungo, finalmente Spinazzola si è preso la Juve: ora non vuole abbandonarla.