Il Galatasaray sta spingendo per aggiungere l'esterno della Roma Leonardo Spinazzola alla sua rosa già a gennaio. Nel caso in cui nelle prossime settimane non dovesse arrivare un accordo fra la Roma ed il suo entourage per il prolungamento, ecco che il club turco avrebbe buone possibilità di arrivare alla fumata bianca. Secondo il portale Sporx, nelle prossime settimane sono previsti dei contatti fra la dirigenza del club di Istanbul e le parti interessate.