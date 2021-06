Mancava soltanto che i 16mila dell'Olimpico si mettessero a urlare MVP! MVP! MVP! per celebrare la splendida gara dinell'esordioall'Europeo, vinta per 3-0 contro la Turchia.non per distacco, solo perché anche gli altri Azzurri hanno strappato applausi scroscianti con prestazioni iper-convincenti, ma per l'esterno della Roma quella di ieri è stata la partita della consacrazione, quella cheNegli ultimi 3 anni, infatti, il mercato è stato centrale per le scelte di Spinazzola che al termine della stagione 2018/19Fu una plusvelnza utile per il bilancio, ma non dal punto di vista sportivo, dato che tutt'ora i bianconeri sono alla ricerca di un erede di Alex Sandro e che anche nel corso della passata estate l'ormai ex-ds Paratici provò a riportarlo a Torino senza però trovare l'intesa coi giallorossi. Intesa che invece era stata trovata con l'Inter nella sessione invernale 2019 quando con i giallorossi era stata trovata(già a Roma con la sciarpa giallorossa al collo), salvo poi arrivare a un clamoroso dietrofront legato a problemi economici e difficoltà nelle formule del doppio passaggio.La stagione appena conclusasi per lanon è stata delle più positive, ma per l'esterno classe 1993 è stata quella della consacrazione.e proprio l'ultimo stop subito contro l'Ajax nei quarti di finale di Europa Leauge è poi costata la figuraccia nell'andata contro il Manchester United e la conseguente eliminazione dei giallorossi in semifinale.che lo ha apprezzato e osservato ha confermato alla società che per lui Spinazzola è fra gli intoccabili dell'attuale rosa.