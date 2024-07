Spinazzola saluta la Roma: "Mi avete dato forza". C'è il Napoli

Getty Images

Fine di una storia lunga cinque anni, ricca di lacrime di gioia e di tristezza., il suo contratto con i giallorossi è scaduto nella giornata di ieri e da oggi, lunedì 1 luglio 2024, l'esterno classe 1993, è ufficialmente svincolato.Questo pone l'ex giocatore di Atalanta e Juventus nella condizione di firmare a parametro zero con un altro club e la prospettiva che prende quota è che la sua avventura possa proseguire in Serie A: neldi Antonio Conte.- L'addio alla Roma è ufficiale e Spinazzola ha salutato i giallorossi con un lungo e commovente messaggio sul proprio profilo Instagram, incassando tanti messaggi di affetto da compagni di squadra e tifosi:

"Carissimi romanisti, È con un misto di emozione e tristezza che scrivo questo messaggio per salutarvi. Dopo un’esperienza indimenticabile, è giunto il momento per me di salutare Roma. Abbiamo gioito e abbiamo pianto, abbiamo esultato e abbiamo sofferto, insieme. Insieme abbiamo toccato il cielo a Tirana, insieme ci siamo rialzati da notti come quella di Budapest. Durante il mio tempo a Roma ho anche avuto l’onore di sollevare l’Europeo con la Nazionale Italiana. Ho vissuto momenti di gioia e orgoglio, che rimarranno impressi nella mia memoria per sempre. Ma ho anche affrontato momenti difficili. In quei momenti bui, ho sempre sentito il vostro sostegno. Mi avete dato la forza di lottare per tornare più forte di prima. Ogni volta che sono sceso in campo, ho lottato e sudato con tutte le mie forze per questi colori. Roma rimarrà sempre nel mio cuore. Sono fiero di aver contribuito al percorso del club, di aver riportato Roma e la Roma nei più grandi palcoscenici d’Europa, di aver dato tutto me stesso in campo e di aver condiviso momenti di gioia e di sofferenza con voi. Vorrei ringraziare ogni persona che ha fatto parte del mio viaggio qui. Dai compagni di squadra allo staff tecnico, società, tifosi. Ognuno di voi ha contribuito a rendere questa esperienza unica. Grazie per avermi sostenuto, incoraggiato e per avermi fatto sentire parte della vostra famiglia. Con affetto, Leo".

- Chiusa l'avventura al Napoli, Spinazzzola può diventare un nuovo giocatore del Napoli. I contatti sono già positivi e la fumata bianca si avvicina: come riferisce Il Mattino, l'esterno firmerebbe con gli azzurri un contratto per una stagione con opzione per prolungare l'intesa di un ulteriore anno.

- Spinazzola potrebbe occupare il ruolo di esterno a tutta fascia a sinistra o a destra in un eventuale 3-5-2. In alternativa, potrebbe agire da terzino se Conte dovesse schierare il Napoli a 4 in difesa o anche, all'occorrenza, come laterale alto sulla trequarti.- Con la maglia della Roma, dal 2019 al 2024, Spinazzola ha collezionato 151 presenze e realizzato 7 gol, vincendo la Conference League nel 2022.