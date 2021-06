Man of the match (per la seconda volta in questi Europei) Leonardo Spinazzola ha commentato ai microfoni delle tv il successo contro l'Austria che vale per l'Italia l'accesso ai quarti di finale.



SOFFERENZA - "C'è stata tantissima sofferenza. Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile e tosta. Siamo stati sul pezzo, non abbiamo mai mollato e nei momenti difficili abbiamo difeso tutti insieme e siamo stati bravi a trovare questi due gol".



ROSA AMPIA - "Certo. Siamo 26 giocatori che sono tutti titolari. Tutti lo diciamo, siamo allo stesso livello. E' importante chi entra perchè può dare una grandissima mano".



SONO AL STOP - "Se è il miglior calcio della mia carriera? Sì. Anche nel palcoscenico più importante della mia carriera. Sono felice".



DIFESA - "Sul 2-0 non ce la facevo più e siamo stati lì a soffrire dietro in difesa".



I QUARTI - "Belgio o Portogallo? Sono tutte squadre fortissime. Pensiamo a recuperare bene e poi ci penseremo".