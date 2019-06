Visite mediche per Leonardo Spinazzola pic.twitter.com/rYImtrP6Km — AS Roma (@OfficialASRoma) 29 giugno 2019

Questa mattina il terzino sinistro ormai ex Juventus è arrivato nella capitale per sottoporsi alleprima di firmare il contratto col club giallorosso da 3 milioni di euro netti all'anno.Il doppio rispetto all'ingaggio di. La quale ottiene pure un conguaglio in denaro da 10 milioni di euro.