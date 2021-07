Parte oggi la lunga rincorsa di Leonardo Spinazzola verso il ritorno in campo. Dopo l'infortunio di venerdì sera a Monaco e la giornata di ieri, utile a ufficializzare la rottura sottocutanea del tendine d'achille e a salutare i compagni azzurri, il terzino della Roma volerà oggi in Finlandia. Lì lo aspetta Sakari Orava, conosciuto come 'mago dei tendini', professore esperto in questo genere di operazioni. I tempi di recupero sono stimati in circa 6 mesi.