Il patron del Livorno Aldo Spinelli ha rilasciato alcune dichiarazioni a FirenzeViola.it in merito a Federico Ceccherini, giocatore della Fiorentina cresciuto nelle giovanili labroniche: "Fede è uno dei ragazzi più bravi che sono usciti dalle giovanili del Livorno insieme a Chiellini. Non so se il difensore viola potrà raggiungere le qualità dello juventino ma sicuramente, con le capacità che possiede, potrebbe andarci molto vicino. Ci pentimmo subito di averlo venduto al Crotone, però quando un calciatore merita la Serie A non puoi costringerlo a restare con te in Serie B. Se torno in Serie A, con il mio Livorno, me lo ricompro subito".