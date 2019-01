La Gazzetta dello Sport parla di Inter e spiega come Steven Zhang, presidente del club nerazzurro, abbia radunato il gruppo a causa di un avvio di 2019 poco esaltante.



“L’obiettivo è stato dichiarato durante l’ultima cena di Natale: «È giunta l’ora di tornare a vincere, o di cominciare a parlare di successi». Parola del presidente Steven Zhang, un tipo molto ambizioso e meticoloso, abituato a pensare in grande perché in fondo, in famiglia, è sempre stato così, con ottimi risultati. Quello che verrà dovrà essere l’anno della svolta per l’Inter, sportiva ed economica, visto che in estate si uscirà dal settlement agreement e si potrà tornare a fare la voce grossa anche sul mercato. Eppure il 2019 non è cominciato secondo le aspettative di Zhang: un punto nelle prime due uscite, con prestazioni mediocri e uno spogliatoio piuttosto rovente. Così il presidente è sceso in campo personalmente, convocando la cena di lunedì sera con tutto lo stato maggiore dirigenziale e il tecnico Luciano Spalletti. Un modo per fare gruppo e ricordare le direttive da qui a fine stagione. Tutti sotto esame, a partire dal tecnico, malgrado il recente rinnovo fino al 2021”.