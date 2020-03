Nicolas Spolli ha giocato in piazze importanti e particolarmente calde. Eppure l'esperto difensore del Crotone dimostra di essere rimasto particolarmente impressionato soprattutto dalla sua avventura con la maglia del Genoa, con la quale ha potuto saggiare il calore del derby della Lanterna: "Il clima della stracittadina genovese mi fece sentire come a casa per la prima volta dopo undici anni trascorsi in Italia - ha raccontato in una live chat su Instagram ripresa da PianetaGenoa1893.net - Purtroppo ne ho giocato solo uno ma mi colpì il clima settimanale che precede quei novanta minuti".



Una passione, quella che si respira nella sfida rossoblucerchiata che secondo il difensore argentino riverbera l'anima della città: "Dal punto di vista della passione sportiva sembra una città del Sud America".