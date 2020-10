Nicolas Spolli non ha dubbi. I giocatori più forti con cui ha avuto l'onore di condividere lo stesso spogliatoio sono tre numeri 10 decisamente differenti tra loro: Francesco Totti, Goran Pandev e, a sorpresa, Ariel Ortega.



A due settimane dall'annuncio ufficiale del suo ritiro dal calcio giocatore, l'ex difensore argentino ha avuto modo di redigere la propria personale classifica, riguardo ai suoi vecchi compagni di squadra. E se le nomination del Pupone e del macedone del Genoa non meravigliano, l'inserimento al loro fianco del Burrito era decisamente meno prevedibile.



La carriera dei due sudamericani si incrociò nella stagione 2005-06, al Newell's Old Boys, in Argentina. Burdisso si era appena affacciato in prima squadra, mentre Ortega aveva da poco chiuso la sua deludente parentesi europea, che lo aveva visto esibirsi senza troppa fortuna con le maglie di Valencia, Sampdoria, Parma e Fenerbahce. Pochi mesi di convivenza in quel di Rosario che evidentemente bastarono per lasciare un segno indelebile nella memoria del Flaco. Tanto che quindici anni più tardi, al termine della propria di carriera, il talento in parte inespresso del fantasista di Ledesma continua a solleticare l'immaginazione di Spolli che in un'intervista comparsa oggi sul Secolo XIX lo inserisce in cima alla lista dei giocatori più forti.