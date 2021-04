Tornare tra le prime quattro e approdare ai gironi di Coppa è obiettivo vitale dell'annata rossonera, significativo traguardo sportivo e invidiabile risultato economico che si traduce negli (almeno) 50 milioni di euro che garantisce l'Uefa.Partendo dall'extra campo e dalle mosse politico-economiche. Si pensi alla sentenza ribaltata al Tas dopo l'esclusione dall'Europa League o all'ingente - ma razionale - capitalizzazioneMerito della strategia di Elliott, che ha deciso di finanziare direttamente il club senza ricorrere a prestiti o garanzie statali.Agli investimenti vanno aggiunti 42 milioni per l', altro segnale di una concreta visione a lungo termine. Casa Milan che, dal canto suo, non è solo una sede. Da qualche settimana, infatti, è anche centro di The Studios: Milan Media House, l'innovativo hub di produzione e distribuzione mediatica di proprietà rossonera. Un cuore tecnologico innovativo con l'obiettivo di creare contenuti originali e sempre più al passo coi tempi tramite le piattaforme di tutto il mondo.Ma non solo. "La visione di Elliott per il Milan è chiara: creare stabilità finanziaria e di gestione; assicurandosi che il club sia adeguatamente capitalizzato e condurre un modello operativo sostenibile che rispetti le regole della UEFA sul Financial Fair Play".. Uno che, ai tempi dell'Arsenal, riorganizzò il club. Obiettivi che hanno inevitabilmente condizionato il mercato:. A ciò si aggiunge la figura di Paolo Maldini: molto più che un semplice dirigente, un vero e proprio asso nella manica da giocare in fase di contrattazione, come successo con Theo Hernandez e Fikayo Tomori. Dopo qualche prima scelta non completamente azzeccata - tanto sul mercato quanto a livello manageriale - Elliott ha sempre centrato gli obiettivi. Da Leao allo stesso Tomori, passando per Bennacer, Saelemaekers, Rebic e Brahim Diaz, senza dimenticare i vecchi Kjaer e ovviamente IbrahimovicGià, la visione pluriennale. Nello stesso comunicato precedentemente citato, Elliott fissava come obiettivo anche quello di "ottenere successi di lungo termine per AC Milan cominciando dalle fondamenta".Lo dimostra l'exploit dell'ultimo anno, che deve però necessariamente chiudersi con la Champions.