A caccia di un nuovo sponsor per la maglia da gioco. Dopo l'addio dell'inadempiente Digitalbits, con gli inevitabili risvolti legali, l'Inter si è messa alla caccia di nuovo main sponsor in vista della prossima stagione. Non ci sarà più Paramount+, che nella parte finale del 2022-23 ha fatto una doppia apparizione sulla divisa tra Torino e Manchester City (è invece confermato per il retro, con eBay sulla manica). Più defilata Turkish Airlines.Secondo quanto scrive Tuttosport Korean Air è la compagnia di bandiera di Seul, mentre Wizz Air è una low cost ungherese controllata dal fondo di private equity americano Indigo Partners, che possiede numerose aziende in questo settore.. L'Inter intende incassare tra i 15 e 20 milioni a stagione. Il problema è il tempo perché i nerazzurri – sotto spinta di Nike – hanno necessità di presentare la nuova maglia.